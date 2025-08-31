Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0: Με “φάουλ-οβίδα” του Σομποσλάι κρίθηκε το μεγάλο ματς της Premier League
Πρώτη ήττα για την Άρσεναλ
Για 83 λεπτά το Λίβερπουλ – Άρσεναλ δεν πρόσφερε καμία συγκίνηση στο κοινό που το παρακολουθούσε πριν έρθει μία μαγική εκτέλεση του Σομποσλάι.
Οι γηπεδούχοι κέρδισαν ένα μακρινό φάουλ και στον άξονα. Ο Σομποσλάι με περίσσιο θάρρος και με ένα ασύλληπτο σουτ “κάρφωσε” την μπάλα στο “παράθυρο” του Ράγια . Με αυτό το φοβερό το φοβερό γκολ η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0, υποχρεώνοντας μία εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League στην πρώτη φετινή της ήττα.
Αποτελέσματα και σκόρερ της 3ης αγωνιστικής Premier League:
Σάββατο 30/08
Τσέλσι-Φούλαμ 2-0
(45’+9′ Ζοάο Πέδρο, 56′ πεν. Φερνάντες)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 3-2
(27′ αυτ. Κούλεν, 57′ Εμπουεμό, 90’+7′ Μπρούνο – 55′ Φόστερ, 66’ Άντονι)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1
(82′ Λε Φι, 90’+6′ Ισίντορ – 77′ Τιάγκο)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1
(5′ Εβανίλσον)
Γουλβς-Έβερτον 2-3
(21′ Χι-Τσαν, 79′ Γκόμες – 7′ Μπέτο, 33′ Εντιαγέ, 55′ Ντούσμπερι – Χολ)
Λιντς-Νιούκαστλ 0-0
Κυριακή 31/08
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1
(67′ Μίλνερ, 89′ Γκρούντα – 34′ Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3
(84′ Μπόουεν, 88′ Πακετά, 90’+1′ Γουίλσον)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ 1-0
(83′ Σόμποσλάι)
