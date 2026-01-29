Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στην Groupama Arena για τα επτά θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία

Ράγισαν και οι πέτρες

Λιόν – ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στην Groupama Arena για τα επτά θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία
Συγκινητικές εικόνες διαδραματίστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα της Λιόν με τον ΠΑΟΚ για την League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας διεξάγεται στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας του θανάτου επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και ενώ έκαναν το ταξίδι προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό του στον αγώνα με τους Γάλλους.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης το κλίμα ήταν φορτισμένο, με τους φίλους της Λιόν να δίνουν μια ανθοδέσμη στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ενώ υπήρχαν διάφορα πανό που αναφέρονταν στην τραγωδία.

Παράλληλα, πριν την έναρξη κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

