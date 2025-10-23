Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιλ – ΠΑΟΚ: «Πάρτι» στο «Πιέρ Μορουά» για την ομάδα της Θεσσαλονίκης – Προηγείται με 0-3 στο πρώτο ημίχρονο

Όργια από την ομάδα του Λουτσέσκου

Λιλ – ΠΑΟΚ: «Πάρτι» στο «Πιέρ Μορουά» για την ομάδα της Θεσσαλονίκης – Προηγείται με 0-3 στο πρώτο ημίχρονο
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Λιλ για το Europa League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με τον Μεϊτέ για να κάνει ο Ζίβκοβιτς το 2-0 πέντε λεπτά αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί και ο Κωνσταντέλιας στο 42ο λεπτό του αγώνα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ