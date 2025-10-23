Λιλ – ΠΑΟΚ: «Πάρτι» στο «Πιέρ Μορουά» για την ομάδα της Θεσσαλονίκης – Προηγείται με 0-3 στο πρώτο ημίχρονο
Όργια από την ομάδα του Λουτσέσκου
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Λιλ για το Europa League.
Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με τον Μεϊτέ για να κάνει ο Ζίβκοβιτς το 2-0 πέντε λεπτά αργότερα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί και ο Κωνσταντέλιας στο 42ο λεπτό του αγώνα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ