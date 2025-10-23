Λιλ – ΠΑΟΚ 3-4: «Απέδρασε» με μεγάλο διπλό από τη Γαλλία

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ψυχή και πήρε μεγάλη νίκη (3-4) κόντρα στην Λιλ εκτός έδρας για το Europa League.

Κάπως έτσι η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε την πρώτη της νίκη στην League Phase της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με τον Μεϊτέ για να κάνει ο Ζίβκοβιτς το 2-0 πέντε λεπτά αργότερα. Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί και ο Κωνσταντέλιας στο 42ο λεπτό του αγώνα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Λιλ μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και μείωσε σε 2-3 με τους Αντρέ (57ο λεπτό) και Ιγκαμάνε (68′).

Ο Ζίβκοβιτς αφού έχασε πέναλτι στο 70ο λεπτό, πήρε το «αίμα» του πίσω τέσσερα λεπτά αργότερα κάνοντας το 2-4. Όμως και πάλι η Λιλ βρήκε τη λύση και μείωσε σε 3-4 με τον Ιγκαμάνε στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Τελικά, το σκορ έμεινε όπως ήταν και ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη.