Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Αυτές είναι οι ενδεκάδες των ομάδων

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για τη μάχη της πρόκρισης στους «16» του Champions League, αντιμετωπίζοντας τη Λεβερκούζεν. Λίγo πριν τη σέντρα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα της, με τριάδα στη μεσαία γραμμή.

Στην εστία θα βρίσκεται ο Κωσταντής Τζολάκης, με τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα αγωνιστεί ο Ροντινέι, ενώ αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Η μεσαία γραμμή θα αποτελείται από τους Ντάνι Γκαρθία, Σαντιάγκο Έσε και Μουζακίτη, ενώ πίσω από τον σέντερ φορ Ταρέμι θα κινούνται οι Ζέλσον Μάρτινς και Τσικίνιο.

Η πλήρης ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι στη Λεβερκούζεν: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.

Η Λεβερκούζεν θα παραταχθεί με: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Λούκας ΒάΘκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Χόφμαν, Μάζα, Σικ.