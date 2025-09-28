Λεσόρ για μετακίνηση Νιλικίνα στον Ολυμπιακό: “Σωστή πόλη, λάθος χρώμα”
Το ποστ-πικάρισμα του Γάλλου σέντερ
Ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να πειράξει τον συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλίας Φρανκ Νιλικίνα μετά την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού καλωσόρισε τον συμπατριώτη του στην Αθήνα, αλλά είχε μία… ένσταση σχετικά με την επιλογή του χρώματος της φανέλας που θα φορέσει για τα επόμενα δύο χρόνια.
«Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλωσόρισες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ.
