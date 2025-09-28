Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεσόρ για μετακίνηση Νιλικίνα στον Ολυμπιακό: “Σωστή πόλη, λάθος χρώμα”

Το ποστ-πικάρισμα του Γάλλου σέντερ

Λεσόρ για μετακίνηση Νιλικίνα στον Ολυμπιακό: “Σωστή πόλη, λάθος χρώμα”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να πειράξει τον συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλίας Φρανκ Νιλικίνα μετά την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού καλωσόρισε τον συμπατριώτη του στην Αθήνα, αλλά είχε μία… ένσταση σχετικά με την επιλογή του χρώματος της φανέλας που θα φορέσει για τα επόμενα δύο χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλωσόρισες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ