Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας 64-68: Μεγάλο διπλό των Πατρινών στην Πολωνία

Με το διπλό (68-64) από την Βαρσοβία κόντρα στην Λέγκια για την 2η αγωνιστική των ομίλων του BCL έφυγε ο Προμηθέας Πατρών.

Μετά από τρία πολύ ισορροπημένα και «κλειστά» δεκάλεπτα, όπου καμία απ’ τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, οι Πατρινοί πάτησαν… γκάζι στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου και με ένα σερί 8-0 έφεραν την κατάσταση στα δικά τους μέτρα.

Οι Πολωνοί έκαναν μία τελευταία προσπάθεια για να ξαναμπούν στο ματς, έφτασαν σε απόσταση… βολής, όμως ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στην επίθεση κι απ’ τον Κόλεμαν και «καθάρισε» ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68

ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (Χάικο Ράνουλα): Γκρέιβς 14, Τσάπλα, Πλούτα 14 (3), Τομαζέφσκι, Σουνγκού 5, Τας, Σίλινς 8 (2), Κολέντα 8 (2), Βίλτσεκ 2, Χάντερ 13, Πόνσαρ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 20 (4), Κόλεμαν 6 (1), Μπαζίνας 5 (1), Καπετάκης, ΜακΚόλουμ 11, Λάγιος 2, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ 3, Μακούρα 15 (1), Σταυρακόπουλος 6 (2).