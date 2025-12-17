Κύπελλο Ελλάδας: O δρόμος ως τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης

Με τρία ματς την Τετάρτη για την 5η αγωνιστική έπεσε η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πλέον έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αλλά και η συνέχεια της διοργάνωσης.

Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει με 4 γκολ διαφορά (4-1) τον κράτησε στην 8η θέση της βαθμολογίας και δημιουργεί πλέον ένα πολύ «δυνατό» μονοπάτι απ’ τη μία πλευρά του «δέντρου» των νοκ-άουτ, όπου ο δικέφαλος του Βορρά (εφόσον περάσει βεβαίως τον Ατρόμητο), θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, ενώ ο νικητής ενός τέτοιου ζευγαριού είναι πολύ πιθανό να βρει μπροστά του τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε με άνεση την πρώτη θέση της βαθμολογίας (και πλεονέκτημα έδρας έως τον τελικό) και μαζί με τον Λεβαδειακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που έκαναν επίσης το «4Χ4» θα είναι απευθείας στα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης κι ο Παναθηναϊκός τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Τα ζευγάρια των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Άρης – Παναιτωλικός (5ος -12ος)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (6ος -11ος)

Βόλος – Κηφισιά (7ος-10ος)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (8ος-9ος)

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 5-8 στις 6,7 και 8 Ιανουαρίου, με τους τέσσερις νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της πρώτης τετράδας στη φάση των 8.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Ημιτελικοί (3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου)

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος – Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά – ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Aktor

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase