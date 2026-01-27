Κώστας Τσιμίκας: Παραμένει στην Ρόμα ο Έλληνας μπακ

Ανατροπή στα σενάρια περί αποχώρησης του Κώστα Τσιμίκα από την Ρόμα, μιας και Ιταλικά μέσα αναφέρουν πως θα πορευτούν μαζί την σεζόν μέχρι το τέλος του δανεισμού του το καλοκαίρι.

Παρότι όλα έδειχνα ότι ο «Τσίμι» θα επιστρέψει νωρίτερα στην Λίβερπουλ, μιας και ο Τζιάν Πιερό Γκασπερίνη δεν είχε πρόθεση να τον συμπεριλάβει στα πλάνα της ομάδας, όλα άλλαξαν λόγω του Άντι Ρόμπερτσον.

Ο Σκωτσέζος μπακ της Λίβερπουλ ήταν να μετακομίσει στην Τότεναμ πριν από κάποιες μέρες και να αφήσει κενή την αριστερή πλευρά, όμως η μεταγραφή του «ναυάγησε» και θα παραμείνει στην ομάδα του Σλοτ. Αυτό σημαίνει ότι οι «Ρεντς» δεν έχουν ανάγκη από ακραίο μπακ, άρα δεν έχουν άμεση ανάγκη τον Έλληνα.

Η παρουσία του στην Ρόμα θα κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν, που λήγει ο δανείσμος του, και μένει να δούμε αν θα αποδείξει την αξία του στην Ρώμη και θα ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς ή που θα επιστρέψει ως αντικαταστάτης του Ρόμπερτσον.