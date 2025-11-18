Κώστας Τσιμίκας: «Αβέβαιο το μέλλον του στην Ρόμα, δεν έχει πείσει τον Γκασπερίνι», αναφέρει η Tuttomercato

Ο Κώστας Τσιμίκας, δανείκος από την Λίβερπουλ στην Ρόμα, φαίνεται να μην έχει πείσει τον προπονητή των «Τζαλαρόσι» Ζαν Πιερό Γκασπερίνη για την παρουσία του στην ομάδα.

Ο Έλληνας μπακ βρίσκεται σε δύσκολη θέση μιας και μετά το τέλος του δανεισμού του η Ρόμα δεν φαίνεται να είναι πρόθυμη να επεκτείνει την συνεργασία της.

Όπως αναφέρει και η ιταλική Tuttomercato, ο 29χρόνος δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του το επιτελείο και την διοίκηση της Ρόμα γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της οψιον αγοράς του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Tuttomercato γράφει:

«Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει πείσει απόλυτα τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρώμη, η οποία διήρκησε δυόμισι μήνες. Ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος έφτασε στα τέλη Αυγούστου, αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, αλλά η συνέχιση της δέσμευσής του φαίνεται απίθανη, εκτός αν υπάρξει σαφής ανάκαμψη τις επόμενες εβδομάδες».

Σε 8 συμμετοχές στην Serie A ο Τσιμίκας έχει 367 λεπτά συμμετοχής και μια ασίστ.