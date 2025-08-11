Παρελθόν ο Τσιμίκας από την Λίβερπουλ – Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Έλληνα μπακ
Η ανάρτηση του γνωστού insider Φαμπρίτσιο Ρομάνο
Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Κώστας Τσιμίκας από την Λίβερπουλ όμως ο Έλληνας μπακ ήδη φαίνεται να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες της Premier League.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε σε ανάρτησή του πως ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από το Άνφιλντ και πως για το λόγο αυτό έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα της Λίβερπουλ για το Commnity Shield.
Ο 29χρονος διεθνής εμφανίζεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο Κώστας Τσιμίκας έχει συμβόλαιο με τους “ρεντς” μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 29 συμμετοχές
