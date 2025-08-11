Παρελθόν ο Τσιμίκας από την Λίβερπουλ – Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Έλληνα μπακ

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Κώστας Τσιμίκας από την Λίβερπουλ όμως ο Έλληνας μπακ ήδη φαίνεται να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες της Premier League.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε σε ανάρτησή του πως ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από το Άνφιλντ και πως για το λόγο αυτό έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα της Λίβερπουλ για το Commnity Shield.

🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.



Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Ο 29χρονος διεθνής εμφανίζεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο Κώστας Τσιμίκας έχει συμβόλαιο με τους “ρεντς” μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 29 συμμετοχές