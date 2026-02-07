Κολοσσός – ΠΑΟΚ 78-90: Καθάρισαν για τον Δικέφαλο Μέλβιν και Μουρ

Ελέγχοντας από την πρώτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ πέρασε σήμερα (7/2) από τη Ρόδο, για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Κολοσσό. Κέρδισε με 90-78 και έφτασε στις 11 νίκες στο πρωτάθλημα.

«Κλειδιά» στην επιτυχία του αποτέλεσαν η εξαιρετική άμυνά του, η δυναμική του στη ρακέτα (μάζεψε 42 ριμπάουντ, 14 εκ των οποίων επιθετικά, με τον Κολοσσό να έχει συνολικά 35) και η εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 (13/31 τρίποντα).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για τον «Δικέφαλο» ο Μπριν Ταϊρί (11 πόντοι, 12 ασίστ). Εξαιρετικοί ήταν, επίσης, οι Κλίβελαντ Μέλβιν (20 πόντοι, με 4/5 τρίποντα), Μπεν Μουρ (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), Νίκος Χουγκάζ (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για τον Κολοσσό, ο οποίος υπέστη τη 13η ήττα του στην GBL, ήταν ο Τέβιν Μακ (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 16 (2), Μακ 19 (1), Νίκολς 6, Γκαλβανίνι 16, Άκιν 13, Κένεντι 3 (1), Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος 3 (1), Κουρουπάκης 2.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 20 (4), Ταϊρί 11 (3), Περσίδης 5 (1), Μουρ 17, Ντίμσα 6 (2), Άλεν 13 (1), Χουγκάζ 15 (2), Ομορούγι 2, Ζάρας 1, Φίλλιος.