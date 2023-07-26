Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Αλμπέρτο Μποτία

Η Κηφισιά θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Αλμπέρτο Μποτία. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αλμπέρτο Μποτία, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Ο Αλμέρτο Μποτία γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1989 στην Ισπανία και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπενιέλ και της Ρεάλ Μούρθια.

Το πολύπλευρο ταλέντο που είχε τον οδήγησε, το 2004, στη Masia, τη φημισμένη ακαδημία της Μπαρτσελόνα, στην οποία έμεινε για πέντε χρόνια, πριν μετακομίσει ως δανεικός στην Σπόρτινγκ Χιχόν.

Οι σπουδαίες εμφανίσεις που πραγματοποίησε το 2009/10 (27 συμμετοχές), οδήγησαν την Σπόρτινγκ Χιχόν στην απόφαση να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Στον σύλλογο της Αστούρια έμεινε γι ακόμη δύο χρόνια, πριν συνεχίσει στη Σεβίλλη, στην οποία έμεινε για μία σεζόν (25 συμμετοχές).



Το 2013/14 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε (35 συμμετοχές), για να ακολουθήσει η μεταγραφή στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για τέσσερα χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, ο Αλμπέρτο Μποτία πανηγύρισε τρεις φορές την κατάκτηση του τίτλου στη Super League (2015, 2016, 2017) και μία φορά αυτού του Κυπέλλου Ελλάδας (2015), μετρώντας 80 συμμετοχές στις εγχώριες διοργανώσεις, 14 συμμετοχές στο Champions League και 12 συμμετοχές στο Europa League.

Μετά από μία απολύτως επιτυχημένη παρουσία στον Ολυμπιακό, το καλοκαίρι του 2018 μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία, αρχικά για την Αλ Χιλάλ (2018/19), με την οποία κατέκτησε το Saudi Super Cup (2019), κι εν συνεχεία για την Αλ Ουέχντα.

Ο Αλμπέρτο Μποτία έχει υπάρξει επίσης διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας (31 συμμετοχές). Με την Κ21 της Ισπανίας κατέκτησε μάλιστα το Euro U21 στη Δανία το 2011. Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της, του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία”.

