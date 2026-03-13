Καλαμαριά: «Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις» – Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία του 20χρονου

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωση της πήρε θέση το απόγευμα της Παρασκευής 13/3 για την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση της ζητάει από τις Αρχές να πέσει άμεσα φως στην υπόθεση και να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη.

Αναλυτικά:

Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας. Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή.