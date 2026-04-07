ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Τζόουνς»
Τι αναφέρουν οι Πειραιώτες
H KAE Ολυμπιακός με ανακοίνωση της τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισαν οι Πειραιώτες ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον Ταϊρίκ Τζόουνς για άσεμνη χειρονομία στο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα στο T-Center.
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταιρικ Τζόουνς. Γράφεται στην καταγγελία: “Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με κωλοδάχτυλο προς τον κόσμο.
Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς”» αναφέρει.
