ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Τζόουνς»

H KAE Ολυμπιακός με ανακοίνωση της τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισαν οι Πειραιώτες ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον Ταϊρίκ Τζόουνς για άσεμνη χειρονομία στο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα στο T-Center.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταιρικ Τζόουνς. Γράφεται στην καταγγελία: “Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με κωλοδάχτυλο προς τον κόσμο.

Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς”» αναφέρει.