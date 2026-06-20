Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά
Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου 20/6 στο λιμάνι του Πειραιά καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρα.
Συγκεκριμένα, η ενημέρωση στο Λιμενικό Σώμα έγινε λίγο μετά τις 23:00 από την θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2, εντός του λιμένα Πειραιά.
Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Παράλληλα, οι Αρχές έχουν αρχίσει τις έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.
πηγή στην Google
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