ΗΠΑ: Περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά τα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία

Στις ΗΠΑ περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο μετά την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που επιβλήθηκε σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες που έπληξε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA)

«Δεν μπορέσαμε να επαναπρογραμματίσουμε 12.000 πτήσεις» την Παρασκευή, ένα σύνολο που περιελάμβανε περίπου 9.000 εμπορικές πτήσεις και 3.000 ιδιωτικές πτήσεις, δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, σε συνέντευξη Τύπου.

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«Και εκτιμούμε ότι μεταξύ 4.000 και 5.000 από τις 41.000 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πιθανότατα θα ακυρωθούν», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, καθώς όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν καθηλωμένες στο έδαφος για αρκετές ώρες προκαλώντας χάος στις αερομεταφορές και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παράλυση σε εθνικό επίπεδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ