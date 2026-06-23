“Τελικά ο τσάμπας πέθανε” – Έντονη αντίδραση των αστυνομικών της Νότιας Δωδεκανήσου για απόρριψη απόσπασης στη Ρόδο

Την έντονη δυσαρέσκειά της εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή την απόρριψη αιτήματος συνέχισης απόσπασης αστυνομικού στη Ρόδο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο.

Η επιστολή κοινοποιείται παράλληλα στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, καθώς και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, με την Ένωση να κάνει λόγο για αντιφατικές αποφάσεις και αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

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Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τελικά ο τσάμπας πέθανε», οι εκπρόσωποι των αστυνομικών επισημαίνουν ότι απορρίφθηκε το αίτημα παραμονής στη Ρόδο αστυνομικού από άλλο νομό της χώρας, ο οποίος ήδη υπηρετούσε με απόσπαση χωρίς καμία δαπάνη για το Δημόσιο. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν, έξι αστυνομικοί από την ίδια περιοχή μετακινούνται προς τη Ρόδο για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, με το κόστος μετακίνησης και διαμονής να επιβαρύνει το κράτος.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας πως με τέτοιες αποφάσεις χάνονται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλες επιχειρησιακές ανάγκες. Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδ/νησου

Παράλληλα, στην επιστολή γίνεται ειδική αναφορά στις εκκρεμότητες που υπάρχουν για την καταβολή αποζημιώσεων σε χιλιάδες αστυνομικούς, για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει σε αθλητικές διοργανώσεις αλλά και σε άλλες έκτακτες επιχειρησιακές δράσεις. Όπως σημειώνεται, πολλοί αστυνομικοί εξακολουθούν να περιμένουν την εξόφληση των ποσών που δικαιούνται.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου καλεί την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνική Αστυνομία να επανεξετάσει άμεσα το ζήτημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και ζητώντας πιο ορθολογική διαχείριση τόσο των οικονομικών πόρων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας.