Ηλιόπουλος: ‘Έβγαλα αυτές τις κραυγές από πόνο και αγανάκτηση” – Τι είπε στην απολογία του για το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού συνεχίζεται στα πειθαρχικά όργανα με πλήθος απολογιών εκατέρωθεν. Το πρωί της Παρασκευής (6/2) απολογήθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super League για όσα ακολούθησαν του ντέρμπι.

Οι Κιτρινόμαυροι εκπροσωπήθηκαν από τον επικεφαλής του νομικού επιτελείου του κλαμπ, Χάρη Γρηγορίου, ενώ ως μάρτυρες έδωσαν το παρών ο Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ, Τάσος Τσατάλης και ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Αλέξης Αλεξίου οι οποίοι έδωσαν την μαρτυρία τους για το τετ α τετ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης κατά την απολογία του αναφέρθηκε τόσο στο τι είπε στον Βάσκο τεχνικό, όσο και στην παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, όπως σε κάθε ματς και στάθηκε στην αγανάκτηση που έβγαλε λόγω της διαιτησίας του Μάκελι.

Η απολογία Ηλιούπουλου

«Κατ’ αρχήν είμαι με τρεις ώρες ύπνο επειδή έρχομαι από τη Μυτιλήνη. Τώρα είμαι 80% καλά. Σήμερα έχουν χαθεί οι αξίες, η κουλτούρα και η ηθική. Μπήκα στο ποδόσφαιρο εξαιτίας του όρκου που έδωσα στον πατέρα μου, να φέρουμε τη νεολαία ξανά στα γήπεδα. Σήμερα είχα ομιλία στο 3ο Γυμνάσιο Φιλαδέλφειας το πρωί για το θέμα “όχι βία, όχι ναρκωτικά”, σε μια διαδικασία με κουλτούρα, ηθική και ευ αγωνίζεσθαι.

Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι σαν παιδιά μου. Ο μεγαλύτερος παίκτης της ΑΕΚ είναι 25 χρόνια μικρότερός μου. Σε όλα τα γήπεδα που παίξαμε φέτος, σε Ελλάδα και εξωτερικό, μπήκα μέσα στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα. Το κάνω και στη Φιλαδέλφεια, και στα ελληνικά εκτός έδρας, και στο εξωτερικό. Αυτή η αγκαλιά είναι ψυχής, πάθους και έμπνευσης. Την προηγούμενη φορά που ήρθα εδώ υπήρχε τυπικό θέμα με τη διαπίστευση.

Όλοι οι πρόεδροι ή ιδιοκτήτες, κατά 90%, δεν φορούν. Εγώ φορώ πάντα. Την Πέμπτη γίνεται ένας ορισμός με τον κύριο Μάκελι. Όλες οι εφημερίδες ήταν χαρούμενες. Μετά από μία ώρα με έπαιρναν σοβαροί άνθρωποι τηλέφωνο και μου λέγανε για το σκάνδαλο Μάκελι. Ορίστε δημοσιεύματα: ο κύριος Γκαγκάτσης, ως CEO του ΠΑΟΚ, μιλούσε για διαλεύκανση. Ένας Ολλανδός διαιτητής αυτοπροτάθηκε να σφυρίξει τον Απρίλιο του 2023 το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Είχε πει ο Μάκελι στον Μπένετ ότι θέλει να διαιτητεύσει το ντέρμπι. Ο Μπένετ του απάντησε: “Είναι δυνατόν να τον παίρνει και να του λέει ότι θέλει να σφυρίξει το ντέρμπι;”. Μετά έγιναν κι άλλα σκάνδαλα, που δεν θέλω να αναφερθώ. Πήρα τον κύριο Λανουά και του είπα: “Έχουμε πρόβλημα”. Του έστειλα τα δημοσιεύματα. Σας προσκομίζουμε τα δημοσιεύματα που στείλαμε στον Λανουά.

Λέει ο κύριος Λανουά: “Καταλαβαίνω τι λέτε, διαβεβαιώνω ότι θα είναι 50-50”. Το τελευταίο διάστημα είχαμε προβλήματα, κύριε Λανουά. Του είπα ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξει διαιτητή, αλλά του είπα ότι δεν θα κάνω τίποτα για να αλλάξει ο διαιτητής. Παρακάλεσα τον κύριο Τσατάλη να μην αναφερθεί τίποτα απολύτως, από σεβασμό. Ταυτόχρονα, ο κύριος Λυσάνδρου πήρε τον κύριο Γκαγκάτση και του είπε τα ίδια. Του ανέφερε την καταγγελία του και πρέπει να το έχετε δει στην ΕΠΟ, γιατί μπορείτε να το ελέγξετε.

Ο κύριος Γκαγκάτσης ανέφερε: “Ξέρω, λέτε, υπάρχουν κι άλλες φήμες, αλλά μην ανησυχείτε, κύριε Λυσάνδρου, όλα θα είναι όπως πρέπει”. Πήγα στον Μάκελι πριν από το ντέρμπι, παρουσία του κυρίου Καραπαπά. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια μαγική λέξη που λέγεται φιλοξενία. “Σας βλέπω έξυπνο άνθρωπο, δεν θα κάνετε συμβιβασμό στην ακεραιότητά σας, αλλά υπάρχουν πολλές φήμες”. Μου είπε: “Μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα είναι 50-50”. Έχουμε τρεις διαβεβαιώσεις.

Στο τέλος του αγώνα το μόνο που δεν έκανα είναι να διαμαρτυρηθώ. Μα θα πείτε ότι μπήκατε μέσα εν εξάλλω; Δεν απείλησα, δεν έβρισα, δεν υπήρχαν βιαιοπραγίες. Είπα ότι αυτό είναι τρελό που συμβαίνει. Ουσιαστικά ήταν δήλωση μετά από τεράστια αγανάκτηση. Άλλοι στη δική μου θέση θα είχαν κάνει άλλα πράγματα· τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιστορία. Ξέρουμε για κάποιους που φτύνουν διαιτητές, για κάποιους που δέρνουν παίκτες.

Εγώ γιατί να βρίσω τον Μεντιλίμπαρ; Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα μαζί του; Ο μόνος που δεν έχω πρόβλημα είναι ο Μεντιλίμπαρ. Επειδή έγινε προβοκάτσια και είπαν στο MEGA ότι είπα ντροπή στον Μεντιλίμπαρ και τον έφτυσα. Μόλις φύγω από εδώ θα πάω να υποβάλλω μήνυση κατά του κύριου Χελάκη. Σας παραθέτω το προσχέδιο της μήνυσης, Θα γίνει και για το MEGA. Έχουν αποθρανσυθεί τελείως. Έγινε προπαγάνδα και προβοκάτσια.

Μόλις το έμαθα, είπα στον Τσατάλη: “Βγάλε αμέσως δήλωση για το τι συνέβη”.

Ο πατέρας μου, για μένα, είναι το ίνδαλμά μου. Ο άνθρωπος που είναι αναντικατάστατος. Η τελευταία φορά που έβγαλα αυτές τις κραυγές ήταν όταν κήδεψα τον πατέρα μου, πριν από τρία χρόνια. Από πόνο και από αγανάκτηση έβγαλα αυτές τις κραυγές, γιατί έγιναν πράγματα που δεν τηρήθηκαν. Δεν ήταν βία αυτό, κυρία Πρόεδρε. Βία είναι να χτυπήσω, να φτύσω, όπως είπαν· δεν τα κάνω αυτά. Δεν θα αφήσω να βιάζουν τα ιδανικά μου, τις αξίες μου και το ευ αγωνίζεσθαι.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε τιμωρία, είναι σαν να τιμωρούνται εμένα, οι αξίες μου και η αξιοπρέπειά μου. Αν δεν έμπαινα στο γήπεδο, με πήρε η Original και μου είπε ότι θα κοιμόμασταν στην είσοδο, να μη φύγει κανένας μετά από αυτό που έγινε. Δεν έγινε το παραμικρό. Πήρα εγώ προσωπικά και είπα ότι αν πετάξουν ένα κλαδάκι στο πούλμαν, είναι σαν να το πετούν σε μένα.

Είχαν βάλει στο παρελθόν τεράστια πανό και πυρσούς. Αυτά είναι τρελά. Μπορείτε να τα βάλετε με τη μάζα; Σε έναν βαθμό. Η ανακούφιση των ΑΕΚτζήδων ήταν τεράστια, γιατί είδαν τον πόνο ψυχής να μεταφέρεται μέσα στο γήπεδο».