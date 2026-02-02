Ιάπωνας βολεϊμπολίστας έγινε viral με τη συγγνώμη του σε επόπτη – Την χτύπησε κατά λάθος με το σερβίς (Βίντεο)

Viral έγινε στα social media ένα στιγμιότυπο σεβασμού, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Ιάπωνας βολεϊμπολιστας Γιούτζι Νισίντα.

Την Κυριακή (01/02) σημειώθηκε το περιστατικό, όταν κατά τη διάρκεια του All- Star Game του ιαπωνικού πρωταθλήματος SV, μέσα στο πλαίσιο δοκιμασίας δεξιοτήτων, ο αθλητής άθελα του χτύπησε με το σερβίς μία νεαρή γυναίκα από το προσωπικό που βρισκόταν δίπλα στο γήπεδο.

Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, οι θεατές τον παρακολούθησαν να κάνει ένα σπρίντ και να πηδά στο τάραφλεξ, εκτελώντας ένα εντυπωσιακό… μακροβούτι που τον οδήγησε μπροστά από την επόπτρια σε πλήρη στάση προσκύνησης. Πρόκειται για μία χειρονομία βαθιά ριζωμένη στην ιαπωνική κουλτούρα, γνωστή ως «Dogeza»

Η εν λόγω στάση, που συνίσταται σε γονάτισμα και τοποθέτηση του μετώπου στο έδαφος, αποτελεί παραδοσιακό σύμβολο ειλικρινούς συγγνώμης, βαθιού σεβασμού ή πλήρους μεταμέλειας.

Η κίνηση αυτή του Νισίντα ήταν αρκετή για να κερδίσει την εκτίμηση και τον θαυμασμό του κοινού.