Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Ντιόγκο Ζότα – Το σχόλιο του Τσιμίκα

Η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα έσπασε την σιωπή της μετά τις συγκινητικές στιγμές που επικράτησαν στο Άνφιλντ το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Η Λίβερπουλ είπε το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή τιμώντας την παρουσία του στο σύλλογο μέσω των παιδιών του που συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς στον αγωνιστικό χώρο.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ τον σύλλογο και όλους τους οπαδούς για την αγάπη, τον σεβασμό και την υποστήριξη που έδειξαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο. Τα μηνύματα και οι χειρονομίες σας σήμαιναν περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», έγραψε στο instagram η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα.

Ο Κώστας Τσιμίκας έγραψε «Για πάντα» μαζί με μία κόκκινη καρδιά για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα κάτω από την ανάρτηση της συζύγου του, Ρούτε Καρντόσο, που ευχαρίστησε τη Λίβερπουλ και τους οπαδούς της για τη συμπαράσταση.