Η στιγμή που κομμάτι οροφής έπεσε στο κεφάλι αθλήτριας κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρης – Α.Ο. Θήρας (Βίντεο)

Σκηνές πρωτοφανούς αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, για τη 14η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο σετ, με το σκορ στο 23-20 υπέρ των γηπεδούχων, όταν η Αμπότ Σιμόν επιχείρησε υποδοχή σερβίς της αντίπαλης ομάδας. Η μπάλα πήρε ύψος και ακούμπησε την οροφή του γηπέδου, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν κομμάτια σοβά από το ταβάνι, τα οποία έπεσαν στο παρκέ, σε ελάχιστη απόσταση από την παίκτρια.

Η αθλήτρια, εμφανώς αιφνιδιασμένη, σηκώθηκε χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν είχε τραυματιστεί. Η συμπαίκτριά της Κεραμιτσοπούλου, που παρακολούθησε το συμβάν από απόσταση, αντέδρασε εμφανώς σοκαρισμένη, με τη διαιτήτρια της αναμέτρησης και τον προπονητή του ΑΟ Θήρας, Μανώλη Σκουλικάρη, να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για να διαπιστώσουν την κατάσταση της 30χρονης ακραίας.

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, με τις αθλήτριες να απομακρύνουν τα κομμάτια σοβά από τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να συνεχιστεί η αναμέτρηση.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΑΟ Θήρας κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 3-1 σετ, αποχωρώντας με το τρίποντο από τη Μίκρα και παραμένοντας σε τροχιά τετράδας στο πρωτάθλημα.

