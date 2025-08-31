Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στο US Open – Ηττήθηκε 0-2 από Χαντάτζ Μάια

Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-1, 6-2), και αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του US Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα νευρική φάνηκε η αθλήτρια και έκανε πολλά λάθη, επιτρέποντας στην Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση, πανηγυρίζοντας άνετα την πρόκριση στην επόμενη φάση του US Open.

Αυτή ήταν η 4η ήττα σε 4 αγώνες για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο64 στην παγκόσμια κατάταξη) κόντρα στη Βραζιλιάνα αντίπαλό της (Νο22 στον κόσμο).

Η Σάκκαρη αναμένεται πάντως να κερδίσει αρκετούς βαθμούς από τις δύο νίκες της στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ, ενώ έχει μπροστά της το αγαπημένο της τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα, όπου και έχει κερδίσει το μοναδικό “1000άρι” τουρνουά της WTA στην καριέρα της.