Μαρία Σάκκαρη: Κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ την Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open

Νικηφόρο ξεκίνημα στο US Open έκανε η Μαρία Σάκκαρη επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-2) της Γερμανίδας Τατιάνα Μαρία, για τον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Με καλό σερβίς και επιθετικό παιχνίδι, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε εύκολα το ματς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open.

Στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη έκανε δυο brake (δεύτερο και τέταρτο game) ενώ στο δεύτερο σετ έκανε τρια brake (τρίτο, πέμπτο και έβδομο game). Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ελίνα Σβιτολίνα – Άννα Μποντάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Σάκκαρη απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, σε πέντε μεταξύ τους αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της κατάσταση στην αρχή του τουρνουά.