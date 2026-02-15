H βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της Κυριακής 15/2

Μια αναμέτρηση απομένει για να ολοκληρωθεί η 21η αγωνιστική της Super League, με τους περισσότερους αγώνες να γίνονται την Κυριακή 15/2.

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα εκτός από γκολ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πήραν από έναν βαθμό, στο ντέρμπι «Δικεφάλων» της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Αποτέλεσμα που κρατάει ανοιχτά όλα τα σενάρια στη μάχη του τίτλου. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει να λέει για το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12’ – πέναλτι που απέκρουσε ο Θωμάς Στρακόσια. Εκείνη του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει να λέει για τα δύο δοκάρια – ένα με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά (40’) κι ένα με τον Λούκα Γιόβιτς (90’+4’). Εν τέλει, οι δυο ομάδες θα τα πουν ξανά στα Play Off κι ενώ νωρίτερα υπάρχουν για αμφότερες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Με εμφάνιση υπό του μετρίου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθειά του να προλάβει το… τρένο της πρώτης τετράδας των play off, όπου ο Λεβαδειακός παρέμεινε στο +6 απ’ τους «πράσινους». Ο Τούπτα στο 46’ άνοιξε το σκορ για τους «βυσσινί», ενώ στο 67’ ισοφάρισε ο Μπακασέτας για τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

H βαθμολογία:

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Η επόμενη αγωνιστική της Super League

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός