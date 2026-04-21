Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γουλβς: «Πέφτει» κατηγορία έπειτα από 8 χρόνια στην Premier League

Υποβιβάστηκε μαθηματικά η ομάδα του Γούλβερχαμπτον

Γουλβς: «Πέφτει» κατηγορία έπειτα από 8 χρόνια στην Premier League
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Στενάχωρη μέρα για τους οπαδούς της Γουλβς που θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στο Championship από την επόμενη χρονιά, έπειτα από 8 χρόνια στα «μεγάλα σαλόνια».

Οι «λύκοι» έφεραν 0-0 με την Γουέστ Χαμ παραμένοντας τελευταίοι (20η) στην βαθμολογία της Premier League. Απομένουν 4 αγωνιστικές για την λήξη της σεζόν και μαθηματικά δεν μπορούν να παραμείνουν στην κατηγορία με τους 17 βαθμούς που έχουν μαζέψει έως τώρα.

Στην 19η θέση είναι η Μπέρνλι η οποία επίσης θα υποβιβαστεί αλλά και η Τότεναμ που μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία αν κάνει νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια. Θυμίζουμε ότι μέσα στο 2026 δεν έχουν κερδίσει αγώνα πρωταθλήματος.

Η Γουλβς θα αγωνιστεί στην 2η κατηγορία την σεζόν 2026-27 από την τελευταία φορά που ήταν την σεζόν 2017-18. Αντίστροφα, η Κόβεντρι είναι η μία από τις 2 που θα ανέβουν κατηγορία, ενώ οι Ίπσουιτς, Μίλγουολ και Σαουθάμπτον «μάχονται» για την άνοδο.

