Γουλβς: «Πέφτει» κατηγορία έπειτα από 8 χρόνια στην Premier League

Στενάχωρη μέρα για τους οπαδούς της Γουλβς που θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στο Championship από την επόμενη χρονιά, έπειτα από 8 χρόνια στα «μεγάλα σαλόνια».

Οι «λύκοι» έφεραν 0-0 με την Γουέστ Χαμ παραμένοντας τελευταίοι (20η) στην βαθμολογία της Premier League. Απομένουν 4 αγωνιστικές για την λήξη της σεζόν και μαθηματικά δεν μπορούν να παραμείνουν στην κατηγορία με τους 17 βαθμούς που έχουν μαζέψει έως τώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Wolves have been relegated to the Championship after eight seasons in the Premier League. pic.twitter.com/enPnGaUrgp— BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2026

Στην 19η θέση είναι η Μπέρνλι η οποία επίσης θα υποβιβαστεί αλλά και η Τότεναμ που μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία αν κάνει νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια. Θυμίζουμε ότι μέσα στο 2026 δεν έχουν κερδίσει αγώνα πρωταθλήματος.

Η Γουλβς θα αγωνιστεί στην 2η κατηγορία την σεζόν 2026-27 από την τελευταία φορά που ήταν την σεζόν 2017-18. Αντίστροφα, η Κόβεντρι είναι η μία από τις 2 που θα ανέβουν κατηγορία, ενώ οι Ίπσουιτς, Μίλγουολ και Σαουθάμπτον «μάχονται» για την άνοδο.