Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Την μπλόκαρε η «παρέα» του Μαυροπάνου

Η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου κατάφερε να πάρει την ισοπαλία κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ του Σαββάτου 14/3 για την Premier League.

Συγκεκριμένα, με τον Έλληνα αμυντικό να σκοράρει στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, η Γουέστ Χαμ κατάφερε να κόψει βαθμούς από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στην προσπάθεια που κάνει για να κατακτήσει το τρόπαιο της Premier League.

Για τη Σίτι που έχει μπροστά της πλέον και την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης (είχε ηττηθεί με 3-0 στον πρώτο αγώνα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου) είχε σκοράρει στο 31ο λεπτό ο Μπερνάρντο Σίλβα.

