Γουινέα – Σουδάν: Σοκαριστική στιγμή στο Copa Africa – Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας Ζεσούς Οβόνο (βίντεο)

Από μία σοκαριστική στιγμή σημαδεύτηκε το παιχνίδι της Κυριακής (28/12) μεταξύ Γουινέας και Σουδάν για τον 5ο όμιλο στο Copa Africa.

Ειδικότερα, ο τερματοφύλακας της Γουινέας , Ζεσούς Οβόνο, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Άμεσα επενέβησαν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, με τον τερματοφύλακα της Γουινέας να λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες και να σηκώνεται λίγο αργότερα, χωρίς να διαπιστωθεί ότι έχει κάτι ανησυχητικό.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά μετά την επανέναρξή του, με τον Οβόνο να παραμένει στο παιχνίδι.