Κύπελλο ΕΘνών Αφρικής: Νίκες για Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού και Μπουρκίνα Φάσο (Βίντεο)

Με νίκη ξεκίνησε τους αγώνες της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής την Τετάρτη 24/12 η Ακτή Ελεφαντοστού.

Στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου της διοργάνωσης επικράτησε 1-0 της Μοζαμβίκης σε αναμέτρηση που έγινε στο Μαρακές. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, στο 49ο λεπτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλγερία, με δύο γκολ του αρχηγού της Ριγιάντ Μαχρέζ, εξασφάλισε τη νίκη με 3-0, εναντίον του Σουδάν στο Ραμπάτ, στον εναρκτήριο αγώνα της, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025. Το Σουδάν αγωνιζόταν από το 39ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, αφού ο Σαλαχεντίν Αντίλ δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και έγινε ο δεύτερος παίκτης που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στο τουρνουά που ξεκίνησε την Κυριακή.

Στον αγώνα, που παρακολούθησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του Λούκα-βασικός στην εστία-, το σκορ άνοιξε ο Μαχρέζ σε λιγότερο από δύο λεπτά (1-0, 2ο λεπτό), πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής. Ο σταρ της Αλγερίας, διπλασίασε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από σέντρα του επιθετικού της Βόλφσμπουργκ, Μοχάμεντ Αμούρα (2-0, 61ο λεπτό). Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 85ο λεπτό ο Ιμπραήμ Μάζα.

Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ την Κυριακή για την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο. Η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε την Ισημερινή Γουινέα με 2-1 στις καθυστερήσεις νωρίτερα σήμερα.