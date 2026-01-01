Γκαμπόν: Η κυβέρνηση διαλύει την Εθνική και διώχνει τα αστέρια της, μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Άφρικα

Η κυβέρνηση της Γκαμπόν ανακοίνωσε την αναστολή της εθνικής ομάδας, την απόλυση του προπονητή και την αποβολή του Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ από την ομάδα μετά από τρεις ήττες στους τελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025.

«Δεδομένης της απαράδεκτης απόδοσης της Πάνθηρων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει το προπονητικό επιτελείο, να αναστείλει την εθνική ομάδα μέχρι νεωτέρας και να αποκλείσει τους παίκτες Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα και Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Αθλητισμού Σίμπλις-Ντεζίρ Μαμπουλά μετά την ήττα με 3-2 από την Ακτή Ελεφαντοστού χθες (31/12) στο Μαρακές.

Η Γκαμπόν, με προπονητή τον πρώην αμυντικό Τιερί Μουγιούμα, είχε ήδη αποκλειστεί μετά την ήττα των δύο πρώτων αγώνων του 6ου ομίλου από το Καμερούν και τη Μοζαμβίκη, αλλά στον τελευταίο αγώνα της προηγούνταν με 2-0 επί των πρωταθλητών, πριν δεχτεί τρία γκολ από την Ακτή Ελεφαντοστού.