Γκάλης για Εθνική: «Είναι η Ομάδα μας – Καλή επιτυχία στο Eurobasket 2025»
«Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της»
Ο Νίκος Γκάλης έστειλε τις ευχές του στην Εθνική, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το κατάμεστο γήπεδο της Λεμεσού για το Eurobasket 2025.
Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Γκάλης ευχήθηκε καλή επιτυχία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στην προσπάθειά του να διακριθεί.
«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.
🏀 Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο #EuroBasket2025
Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας 🇬🇷 είναι η Ομάδα μας. #pantadipla #NickGalis #basketball #legacy pic.twitter.com/9k2Nazghb5— Nick Galis (@NickGalis6) August 27, 2025
