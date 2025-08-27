Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκάλης για Εθνική: «Είναι η Ομάδα μας – Καλή επιτυχία στο Eurobasket 2025»

«Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της»

Γκάλης για Εθνική: «Είναι η Ομάδα μας – Καλή επιτυχία στο Eurobasket 2025»
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Νίκος Γκάλης έστειλε τις ευχές του στην Εθνική, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το κατάμεστο γήπεδο της Λεμεσού για το Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Γκάλης ευχήθηκε καλή επιτυχία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στην προσπάθειά του να διακριθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ