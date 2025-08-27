Γκάλης για Εθνική: «Είναι η Ομάδα μας – Καλή επιτυχία στο Eurobasket 2025»

Ο Νίκος Γκάλης έστειλε τις ευχές του στην Εθνική, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το κατάμεστο γήπεδο της Λεμεσού για το Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Γκάλης ευχήθηκε καλή επιτυχία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στην προσπάθειά του να διακριθεί.

«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.