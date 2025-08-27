Εύκολη νίκη της Γερμανίας επί του Μαυροβουνίου με 106-76 στο EuroBasket 2025

Η Γερμανία έκανε εύκολη νίκη στο EuroBasket 2025 απέναντι στο Μαυροβούνιο, επικρατώντας με 106-76, χάρη στην εξαιρετική απόδοση των Βάγκνερ, Ομπστ και Σρούντερ.

Το ματς ξεκίνησε ισορροπημένα, με τη Γερμανία να προηγείται 24-20 στο πρώτο δεκάλεπτο και 46-43 στο ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, οι «πάντσερ» ανέβασαν ρυθμό και πήραν προβάδισμα 79-55, που κράτησαν μέχρι το τέλος.

Ξεχώρισαν οι Βάγκνερ με 22 πόντους, Σρούντερ με 21 και Ομπστ με 18 πόντους (5/6 τρίποντα).

Επόμενος αγώνας για τη Γερμανία την Παρασκευή (29/8, 13:30) με τη Σουηδία, ενώ το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία την ίδια μέρα (16:30).

Σκορ ανά δεκάλεπτο: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106.