Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Με «όργια» Ζαρουρί μπήκε με το «δεξί» στην League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός έχοντας σε απίστευτο βράδυ τον Ανας Ζαρουρί επικράτησε με 4-1 της Γιούνγκ Μπόις εκτός έδρας στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Μαροκινός άσος σε 70 λεπτά συμμετοχής σημείωσε χατ τρικ (14′, 19′, 69′) και οδήγησε τους «πράσινους» στο τρίποντο στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και θέλησε από νωρίς να τελειώσει το παιχνίδι και να βάλει στο σακούλι του τους τρεις πόντους της νίκης. Οι «πράσινοι» αφού απείλησαν δυο φορές την εστία των Ελβετών, τελικά προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό του αγώνα όταν μετά από σέντρα του Ζαρουρί από αριστερά στο δεύτερο δοκάρι όπου ο Τετέ σούταρε με το δεξί, ο Σφιντέρσκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός βρήκε και άλλο γκολ τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Ζαρουρί με σουτ να κάνει το 2-0, ενώ ο Μαροκινός στο 19ο λεπτό πήρε το ριμπάουντ μετά από σουτ του Μπακασέτα και έκανε το 3-0. Οι Ελβετοί κατάφεραν να μειώσουν στο 25ο λεπτό όταν ο Τζάνκο εκμεταλλευόμενος και το λάθος του Λαφόντ έκανε το 3-1.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη δεν σταμάτησαν εκεί και στο 69ο λεπτό έκαναν το 4-1, με τον Κώτσιρα να βγάζει τη σέντρα και ο Ζαρουρί με απεύθειας πλασέ σκόραρε για τρίτη φορά στον αγώνα. Στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα δεν άλλαξε κάτι και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.