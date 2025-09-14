Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα είμαι στην Εθνική όσο υπάρχει ο Σπανούλης»

Μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο μέλλον του στη γαλανόλευκη.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Μπακς τόνισε πως θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα όσο υπάρχει ο Βασίλης Σπανούλης στην τεχνική της ηγεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Giannis Antetokounmpo: “If Spanoulis is out, I am out”. pic.twitter.com/b9PGcfIj2t— Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) September 14, 2025

«Θα είμαι εδώ όσο υπάρχει ο coach Σπανούλης. Τη στιγμή που θα φύγει, θα φύγω κι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου», ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.