Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο έντονος πανηγυρισμός μετά το buzzer beater – Ο Θανάσης του έλεγε να ηρεμήσει (βίντεο)

Η βραδιά της Δευτέρας στο NBA άνηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που πέτυχε το νικητήριο καλάθι στον αγώνα με τους Πέισερς σε μία έδρα που οι Μπακς υποφέρουν τα τελευταία χρόνια.

Εντύπωση προκάλεσε ο έντονος πανηγυρισμός του Έλληνα σούπερ σταρ που έδειξε ότι ήθελε πολύ τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Με το σκορ στο 115-115, ο Αντετοκούνμπο πήρε την μπάλα λίγο μέσα από το τρίποντο έβαλε πλάτη τον αμυντικό και με ένα fade away έδωσε τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς.

Με τους σφυγμούς στο… κόκκινο, ο Giannis έδειξε λίγο από το ανταγωνιστικό του ταπεραμέντο. Αρχικά, ο Έλληνας άσος φαίνεται πως ένιωσε έναν… ξαφνικό κνησμό και έπιασε τα γεννητικά του όργανα, στη συνέχεια έκανε νόημα στους οπαδούς (που νωρίτερα αποδοκίμαζαν) να σωπάσουν και στο τέλος αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο κάνοντας τους αντίχειρες του προς τα κάτω.

Ακόμα και για τον συνήθως παθιασμένο αδερφό του, Θανάση, μαζεύτηκαν πολλά και έτσι ο μεγαλύτερος αδερφός του δύο φορές MVP του ΝΒΑ τον πλησίασε και του φώναζε “ήρεμα, ήρεμα ρε φίλε, μπράβο αγόρι μου”, προσπαθώντας να τους ρίξει τους παλμούς, ενώ τον προέτρεπε και να σταματήσει τους πανηγυρισμούς για να μην ανάψουν τα αίματα. GIANNIS IS WILDING 😂😂😂



• Hit the game winner

• Grabbed his crotch

• Told the crowd to be quiet

• Started booing the fans



THANASIS HAD TO TELL HIM TO CHILL LMAOOO



pic.twitter.com/Np4VhCnY5t November 4, 2025

Ο ίδιος μετά τον αγώνα τόνισε ότι ήθελε την νίκη για τον συμπαίκτη του Μάιλς Τέρνερ ο οποίος δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες. Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ιντιανάπολις και επέλεξε την free agency μετακομίζοντας στους Μιλγουόκι Μπακς.

“Μπορώ να ζήσω με το χάσω ένα σουτ, δεν μπορώ να ζήσω με τον να μην το πάρω”

Δεν είναι σουτέρ, ούτε έχει προσποιηθεί ποτέ πως διαθέτει κάτι τέτοιο στο πλούσιο ρεπερτόριό του, όμως ο Γιάννης απέδειξε ακόμη μία φορά πως είναι… clutch. «Μπορώ να ζήσω αν σουτάρω και το χάσω. Όχι όμως αν δεν πάρω καν το σουτ», τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ειδικότερα, είπε: “Αν αστοχήσεις, μπορείς να το αντέξεις. Αν όμως δεν σουτάρεις, δεν μπορείς. Μπορώ να πάω σπίτι και να κοιμηθώ ήσυχος αν πάρω το σουτ. Αν το χάσω θα μπω στα αποδυτήρια θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου και θα τους πω «παιδιά, δικό μου, θα βάλω το επόμενο». Όμως αν δεν πάρω το σουτ, αυτό πονάει. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, άλλες φορές έχω αστοχήσει, άλλες έχω σκοράρει. Οι άνθρωποι δεν θυμούνται τις φορές που αστόχησες, θυμούνται μόνο εκείνες που το έβαλες, οπότε είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.”

Η γιούχα στον Μάιλς Τέρνερ

Κατά τη διάρκεια του tribute video πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Μάιλς Τέρνερ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό των Πέισερς. Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ιντιανάπολις και επέλεξε την free agency μετακομίζοντας στους Μιλγουόκι Μπακς.

Την ώρα της γιούχας, ο Τέρνερ έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα για εκείνον το βιβλίο των Ιντιάνα Πέισερς.

Μετά το τέλος όπου οι Μπακς επικράτησαν με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μάλιστα, έβγαλε και την πικρία του όσον αφορά την υποδοχή που είχε στην πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος των Πέισερς.

Myles Turner says he doesn’t understand why Pacers fans were booing him



“It was disheartening, man — it was frustrating. You give 10 years of your life, your blood, your sweat, your tears. You take pay cuts, you survive trade rumors…”



pic.twitter.com/gCwWBeytM3 November 4, 2025

“Ήταν αποκαρδιωτικό, φίλε, ήταν απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου. Δέχεσαι μειώσεις αποδοχών, ακούς φήμες για ανταλλαγές, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο, και καμιά φορά τα πράγματα έχοντας έτσι. Είναι εντάξει. Το δέχομαι. Νομίζω ότι πολλοί θα πουν πως είπα διάφορα, αλλά πιστεύω πως ο κόσμος θέλει να φτιάχνει τις δικές του ιστορίες και να τις παρουσιάζει όπως τον βολεύει.”