Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το “buzzer beater” που “σκότωσε” τους Πέισερς από όλες τις γωνίες – Τα εντυπωσιακά καρέ που δημοσίευσαν οι Μπακς

Τα social media των Μιλγουόκι Μπακς πήραν φωτιά μετά το νικητήριο fadeaway του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Πέισερς τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11).

Ο Greek Freak πέτυχε το 2ο νικητήριο καλάθι σε λήξη αγώνα στην 13χρονη καριέρα του στο NBA και τα social media των Μπακς το τίμησαν δεόντως με βίντεο και φωτογραφίες. Στην τελευταία φάση, με το σκορ ισόπαλο (115-115), ο Αντετοκούνμπο πόσταρε τον Άαρον Νίσμιθ, γύρισε προς τα αριστερά και με fadeaway σουτ πάνω από τον Αϊζέια Τζάκσον έδωσε τη νίκη (117-115) στους Μπακς.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KNOCKS DOWN THE FADEAWAY FOR THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER ‼️



🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/whlDHen5zt— NBA (@NBA) November 4, 2025

Αυτή ήταν η 5η νίκη για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η οποία έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του.

Το buzzer beater από διαφορετικές γωνίες:

Giannis turnaround fader FOR THE WIN. pic.twitter.com/1A69mO36mi— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

Τα “ελάφια” το πανηγύρισαν δεόντως