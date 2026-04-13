Γιάννης Αντετοκούνμπο για Μπακς: “Για να υπογράψεις συμβόλαιο, πρέπει κάποιος να σου κάνει προσφορά”

Όλα ανοιχτά τα άφησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχετικά με το μέλλον του, λίγο μετά το τελευταίο ματς των Μιλγουόκι Μπακς για φέτος.

Μετά από μία κακή σεζόν, που βρήκε τους Μπακς εκτός της postseason του NBA και τα σενάρια που έχουν φουντώσει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποστήριξε ότι δεν είναι στο χέρι του τι θα συμβεί, αφού έχει ένα ακόμη χρόνο κλειστό συμβόλαιο με την ομάδα του.

«Δεν ξέρω, δεν το αποφασίζω εγώ. Θα δούμε» απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Milwaukee Journal Sentinel» ο Έλληνας φόργουορντ και πρόσθεσε:

«Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 7-8 μήνες. Είναι μεγάλο διάστημα. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει προσφορά για να υπογράψει. Δεν μου έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο».

«Αν υπάρξει πρόταση, θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου. Αν δεν υπάρξει, θα πρέπει να συγκεντρωθώ στο πώς να αποδείξω την αξία μου και να βγω στο παρκέ για να κάνω όσα κάνω» συμπλήρωσε.