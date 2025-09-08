Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Είναι ημίθεος – ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο” – NBA και FIBA αποθεώνουν τον “Greek Freak”

“Πράγματα και θαύματα” έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βράδυ της Κυριακής στον αγώνα με το Ισραήλ για τους “16” (37 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ) οδηγώντας την Εθνική Ομάδα στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Η μεγαλειώδης εμφάνιση του “Greek Freak” εντυπωσίασε ακόμα και το NBA, με την κορυφαία λίγκα στον κόσμο να γράφει στον λογαριασμό της: «Ο Giannis έκανε μια ΤΡΕΛΗ εμφάνιση οδηγώντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της η FIBA ανέφερε ότι “δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν“, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ να γράφει: “ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχω πειστεί πλέον γι’ αυτό“.

Οι Μιλγουόκι Μπακς, τους οποίους ο Γιάννης οδήγησε στην κατάκτηση του NBA μετά από 40 χρόνια, ανέφεραν λιτά: “Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο“.

Best player in the world.



37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 7, 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ανάρτησή του επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών από την εμφάνισή του κόντρα στο Ισραήλ βάζοντας στη λεζάντα την ελληνική σημαία.