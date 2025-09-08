Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Είναι ημίθεος – ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο” – NBA και FIBA αποθεώνουν τον “Greek Freak”
Ο Έλληνας παίκτης οδήγησε την Εθνική στα προημιτελικά
“Πράγματα και θαύματα” έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βράδυ της Κυριακής στον αγώνα με το Ισραήλ για τους “16” (37 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ) οδηγώντας την Εθνική Ομάδα στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Η μεγαλειώδης εμφάνιση του “Greek Freak” εντυπωσίασε ακόμα και το NBA, με την κορυφαία λίγκα στον κόσμο να γράφει στον λογαριασμό της: «Ο Giannis έκανε μια ΤΡΕΛΗ εμφάνιση οδηγώντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket».
Από την πλευρά της η FIBA ανέφερε ότι “δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν“, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ να γράφει: “ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχω πειστεί πλέον γι’ αυτό“.
There's nobody like him. 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6xQhL7PLK5— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Giannis Antetokounmpo is a demigod, I'm convinced. ⚡️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/qMPyWN4V1Y— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Οι Μιλγουόκι Μπακς, τους οποίους ο Γιάννης οδήγησε στην κατάκτηση του NBA μετά από 40 χρόνια, ανέφεραν λιτά: “Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο“.
Best player in the world.
37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025
Go-go gadget Giannis. 🤯 pic.twitter.com/gLpWXjsCuy— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ανάρτησή του επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών από την εμφάνισή του κόντρα στο Ισραήλ βάζοντας στη λεζάντα την ελληνική σημαία.
GREECE TO THE QUARTER-FINALS 🇬🇷 #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/RFHeicbThl— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
