Σπανούλης για Γιάννη: “Οι διαιτητές να τον σεβαστούν, όπως σέβονται μεγάλους παίκτες σαν κι αυτόν”

Το δικό του μήνυμα προς τους διαιτητές, «να σεβαστούν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο «όπως σέβονται μεγάλους παίκτες σαν κι αυτόν» έστειλε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Ελλάδας επί του Ισραήλ, που χάρισε στην εθνική την πρόκριση στους «8» του Eurobasket 2025.

Στην αναμέτρηση με το Ισραήλ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 37 πόντους, έχοντας με 18/23 εντός παιδιάς (18/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 37 στο σύστημα αξιολόγησης.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών, σχολίασε:

«Ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είχαμε κάποιες στιγμές που χάσαμε το μυαλό μας, ειδικά στην άμυνα, ενώ χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Όμως είχαμε καλές αποστάσεις, παίξαμε γενικά καλή άμυνα και πήραμε αυτή τη νίκη που είναι σημαντική. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νοοτροπία και τη συγκέντρωσή τους, γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε και στη μέρα που σουτάραμε χειρότερα σε αυτό το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά για μένα».

«Είναι σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν μπαίνουν τα σουτ κι αυτό μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει καμιά φορά και στις πολύ καλές ομάδες στα σουτ. Κι εμείς δεν είμαστε απλά καλοί στο σουτ, είμαστε εξαιρετικοί. Έγινε σήμερα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε κι αυτό δείχνει ότι έχουμε χαρακτήρα».

Όπως είπε ο Βασίλης Σπανούλης, «το Ισραήλ επέλεξε μια άμυνα χωρίς πολλές βοήθειες, γι’ αυτό ο Γιάννης δεν είχε τόσες ασίστ όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιζε ένας εναντίον ενός. Εμείς παίρνουμε ό,τι μας δίνει ο αντίπαλος. Αν παίζουν παγίδες, έχουμε σουτέρ, αν δεν παίζουν με βοήθειες, πάμε στο ένας με έναν. Έτσι χτίσαμε την ομάδα. Περιμένω ο Γιάννης να έχει συνήθως 2-3 παίκτες πάνω του και στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν, όπως σέβονται μεγάλους παίκτες, σαν κι αυτόν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Ομοσπονδιακός τεχνικός κάνει αναφορά στην αντιμετώπιση του Έλληνα σούπερ σταρ από τους διαιτητές.

«Για να έχω τον Σαμοντούροβ εδώ πάει να πει ότι τον εμπιστεύομαι, όπως όλα τα παιδιά. Έχω πει σε όλους να είναι έτοιμοι. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί δεν παίζει σε ένα ματς και στο άλλο παίζει αρκετά. Ο Αλέξανδρος ήταν έτοιμος, ώριμος όπως πάντα και μας βοήθησε και με την ηρεμία του και με τα ριμπάουντ του και με την άμυνά του. Έβγαλε physicality. Βοήθησε όπως και όλα τα παιδιά» σημείωσε σε άλλο σημείο και συμπλήρωσε:

«Έχουμε έμπειρους παίκτες, που έχουν παίξει μπροστά σε περισσότερο κόσμο από ό,τι αυτόν που θα δούμε την Τρίτη. Δεν πιστεύω στις κατάρες, για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά στις καλές ομάδες και τη σκληρή δουλειά. Κι εμείς δουλεύουμε σκληρά. Το ριμπάουντ είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πιστεύω θα είμαστε ακόμη καλύτεροι στη συνέχεια».

