Γιάννης Αλαφούζος: LIVE η συνέντευξη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος ανοίγει τα χαρτιά του το βράδυ της Κυριακής 16/11 για το μέλλον του συλλόγου και όχι μόνο.

«Κάποτε έπρεπε να αποφασίσω να μιλήσω. Αποφάσισα να έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό» είπε αρχικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της συνέντευξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό θα το δούμε. Μου θέσατε πολλά ερωτήματα. Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για πολλούς λόγους. Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί» είπε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αλαφούζος υποστήριξε: «Θα είχα επιφυλάξεις και ελπίδες. Κι εγώ φίλαθλος είμαι. Δεν είναι 15 χρόνια δικά μου για το πρωτάθλημα, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία. Αναμείχθηκα στον Παναθηναϊκό λόγω ελλείψεως προσώπου.

Εγώ ήθελα ο Παναθηναϊκός να διοικείται με λαϊκή βάση, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχαμε κάνει μία έρευνα για το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό, όμως αυτή τελικά έπεσε έξω, ίσως και λόγω των συνθηκών. Έτσι αποφάσισα να πάρω την ομάδα».

«Βασικό στοιχείο για να κερδίσεις το πρωτάθλημα είναι να είναι ενωμένοι οι οπαδοί. Χθες είχα συνάντηση με τη Θύρα 13, που ήταν εποικοδομητική. Αν εκτιμάτε ότι άργησα να το κάνω, ίσως να έχετε δίκιο, έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα» υποστήριξε ο Γιάννης Αλαφούζος για να συνέχισει:

«Εγώ ζήτησα από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει, δεν είχα καμία εισήγηση για κάτι τέτοιο. Όλες οι εισηγήσεις ήταν να μείνει, εγώ είχα ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός του Παναθηναϊκού και άλλαξα τον προπονητή. Θα παίρναμε τον Πάολο Σόουζα, όμως είχε επιφυλάξεις με κάποιους παίκτες, τον Αράο και καναδυό ακόμα. Τυχαία μιλώντας με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ, ότι είναι λίγο περίεργος αλλά για δύο χρόνια θα είναι μια χαρά. Δυστυχώς μετά από λίγους μήνες ξέφυγε το πράγμα. Αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση, όχι, αλλά είναι αυτοσκοπός το πρωτάθλημα και πήρα μία απόφαση που θεωρούσα ότι θα μας βοηθούσε να το κατακτήσουμε.

Φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μας έδωσαν μόνο μία μέρα παράταση. Υπήρχε κανονισμός ότι η Super League ήταν υποχρεωμένη να δώσει περισσότερες ημέρες, είχα πει στον κύριο Γιοβάνοβιτς ότι θα προσπαθούσαμε να προσκομίσουμε πιστοποιητικά ότι έχουμε κόβιντ και να πάρουμε κι άλλη μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου είπε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλουμε να πάει το ματς Τετάρτη. Παρακάλεσα τον κύριο Μπουτσικάρη και του είπα να μιλήσει στον κύριο Γιοβάνοβιτς και να του πει ότι θα είχε και ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης αρρώσταινε, όμως δεν άλλαζε γνώμη. Υπήρξαν κακές διαιτησίες, αν δεν είχαν υπάρξει ενδεχομένως να είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα.

Αποχώρησε, οι προπονητές έχουν αποζημιώσεις και πληρώθηκε. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ότι ήταν ο καλύτερος μέχρι τότε είναι γεγονός. Ο ίδιος έχει πει ότι μετά από κάποια χρόνια έρχεται μία στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει μία ομάδα. Την κάτω βόλτα την πήραμε όταν ήμασταν 10 βαθμούς μπροστά και πήγαμε στην Κύπρο σε μία διακοπή, ενώ όλοι οι άλλοι έκαναν σκληρές προπονήσεις και εμείς πήγαμε σε ένα εξάστερο ξενοδοχείο. Από εκείνο το σημείο και μετά κάναμε το ένα κακό αποτέλεσμα μετά το άλλο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα, χάσαμε όλα τα ντέρμπι, είχαμε πολλές αποτυχίες και ήταν σαφές ότι είχε χαθεί η μαγεία και η δύναμη της ομάδας. Αν στραβώσει το κλίμα είναι δύσκολο να γυρίσει σε μία ομάδα. Πήρα το ρίσκο να αλλάξω προπονητή γιατί αυτό είναι πάντα σοκ σε μία ομάδα. Δυστυχώς δεν ήταν καλές επιλογές αυτές που έκανα, γιατί και τον Τερίμ εγώ τον πήρα, ο Παπαδημητρίου δεν είχε καμία σχέση με αυτή την πρόσληψη. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα είχα ζητήσει από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ να πω πόσο. Τον Ιανουάριο θα ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που θα εισηγηθεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Νομίζω ότι από ότι μου είπε ο κ. Μπενίτεθ ένα από τα θέματα είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Ο κ. Μπενίτεθ έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαι με θέματα υγείας, με έχει εντυπωσιάσει. Η προπόνηση που έγινε το καλοκαίρι είχε πολλή δύναμη, αλλά όχι ταχύτητα και ανοίγματα. Τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται το νέο μας γήπεδο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Μέχρι τότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στον αθλητισμό όμως ποτέ δεν είσαι μόνος».

Γιάννης Αλαφούζος: Το σχόλιο του για την οικονομική διαχείριση

Στη συνέχεια ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε στις ερωτήσεις για την οικονομική διαχείριση του Παναθηναϊκού. «Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο κύριος Μπαλντίνι είναι ότι κάναμε ένα λάθος. Μου είπε πως πρέπει έχουμε έναν κορμό με Έλληνες παίκτες, αν πάρεις ξένους συνήθως αυτοί έρχονται για τα χρήματα και είναι πολύ δύσκολο να τους πουλήσεις μετά. Έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα και δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα. Η στρατηγική μας είναι ελληνικός κορμός με ορισμένες εξαιρετικές μεταγραφές ξένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχουν δύο φάσεις. Όταν ξεκίνησα στον Παναθηναϊκό, πρόθεσή μου ήταν να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο κ. Γόντικας. Ο ΠΑΟ είχε πολλά χρέη. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι κάτι προσωπικό. Ο κ. Γόντικας είχε ευθύνη. Δεν άντεξε στην πίεση, είχε οικογένεια και δεν μπορούσε να καταστραφεί οικονομικά. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου. Μας έκλεψαν το πρωτάθλημα βαριά, ο Ολυμπιακός, το ξέρουν όλοι, η διαιτησία ήταν εγκληματική. Η περίοδος η πρώτη ήταν καταστροφική. Σιγά σιγά είχα τη δυνατότητα να ξεπληρώσω τα χρέη. Άλλαξε ο φορολογικός νόμος ξαφνικά. Οπότε αυξήθηκαν και τα χρέη. Αφού αντιμετωπίσαμε και τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε επιτυχίες. Ο κ. Γιοβάνοβιτς ήταν η μεγαλύτερή μας επιτυχία. Ήμουν όμως πεπεισμένος πως δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα με εκείνον» είπε.

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με εισαγγελική απόφαση. Η καταστροφή ήταν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά μέρος της ήρθε και λόγω της αρχικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FM όταν τον πήρα χρώσταγε αρκετά χρήματα στους υπαλλήλους, κάναμε χρόνια να τον ξεχρεώσουμε. Στον Παναθηναϊκό δεν τραβήχτηκε ποτέ η πρίζα, ήλπιζα ότι κάποιος θα εμφανιζόταν αν έλεγα φεύγω. Όλες μου οι επιχειρήσεις υπέστησαν τότε μεγάλες ζημιές. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα στον Παναθηναϊκό, καθυστερήσαμε λίγο κάποιους μισθούς, ρυθμίσαμε τα χρέη με τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές ξέρανε ότι αν έκαναν κάποια καταγγελία θα μπορούσαν να πληρωθούν αμέσως, γιατί αλλιώς υπήρχε τιμωρία -6. Υπήρχε ένας Ταϊλανδός, δεν ευδοκίμησε παρόλο που είχε δώσει προκαταβολή, πήγα στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον οποίο έχουμε άριστη σχέση και τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ. Έκανα έκκληση να βρεθεί κάποιος άλλος και δεν βρέθηκε κανένας. Ούτε 10, ούτε 5 εκατομμύρια δεν μου έχει πει κανείς, είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τα fake news» είπε ο Γιάννης Αλαφούζος για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταρχήν η κατάσταση σήμερα στη διαιτησία, που είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός είχαν ή έχουν πλεονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σήμερα. Έχουμε παίξει μεγάλο ρόλο, δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν απειλούμε, ούτε σπάμε αυτοκίνητα, κινούμαστε στα πλαίσια του νόμου. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες παραφωνίες ακόμα. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν περισσότερα λεφτά που μπορούσε να δώσει το κράτος στις ομάδες από το στοίχημα, ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού. Κάποιες ομάδες θεώρησαν ότι αυτό το ποσό θα έπρεπε να μοιραστεί βάσει εμπορικότητας. Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες δύο εκατομμύρια, είναι τεράστια βοήθεια στις μικρές ομάδες που τις έχει βοηθήσει να μην είναι τόσο εξαρτημένες όπως στο παρελθόν. Μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν συμπαραστάτη ισχυρό να τη βοηθάει ποικιλοτρόπως. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που στοιχηματίζουν, 2-3 ομάδες, δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες και νομικές για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια να πέσει φως στα στημένα παιχνίδια που δυστυχώς υπάρχουν και στην πρώτη κατηγορία».

Γιάννης Αλαφούζος: «Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό»

Στην 3η ενότητα που είναι αυτή των στόχων ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε αρχικά «δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».

Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος υποστήριξε: «Δεν πετάχτηκαν από το παράθυρο τα χρήματα. Δεν πέσαμε στην τέταρτη κατηγορία. Έγινα πρόεδρος επειδή κανένας άλλος δεν ήθελε να πάρει το ρίσκο. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα χρέη και το κόστος του Παναθηναϊκού. Κάθε χρόνο είχε ελλείμματα όπως έχει και τώρα».