Γιαννακόπουλος για τα υβριστικά συνθήματα κατά του Αταμάν: «Πότε θα επιβληθούν πρόστιμα στους συλλόγους;» (Βίντεο)

Οργισμένη ανάρτηση στο Instagram

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

O ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ κατά του Εργκίν Αταμάν.

Αφορμή στάθηκαν τα όσα συνέβησαν πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την ισραηλινή ομάδα, όταν οπαδοί της υποδέχθηκαν τον Αταμάν και την υπόλοιπη αποστολή με υβριστικά συνθήματα και χειρονομίες.

«Κάθε φορά που μιλάνε ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες, τρώμε πρόστιμο… Πότε θα επιβληθούν πρόστιμα στους συλλόγους, που δεν κάνουν τίποτα όταν οι οπαδοί τους βρίζουν εμάς και τις οικογένειές» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

