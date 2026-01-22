Γιαννακόπουλος για τα υβριστικά συνθήματα κατά του Αταμάν: «Πότε θα επιβληθούν πρόστιμα στους συλλόγους;» (Βίντεο)

O ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ κατά του Εργκίν Αταμάν.

Αφορμή στάθηκαν τα όσα συνέβησαν πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την ισραηλινή ομάδα, όταν οπαδοί της υποδέχθηκαν τον Αταμάν και την υπόλοιπη αποστολή με υβριστικά συνθήματα και χειρονομίες.

Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.



More than 300 Maccabi fans were waiting for the… pic.twitter.com/0kmgmf4iEv— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026

«Κάθε φορά που μιλάνε ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες, τρώμε πρόστιμο… Πότε θα επιβληθούν πρόστιμα στους συλλόγους, που δεν κάνουν τίποτα όταν οι οπαδοί τους βρίζουν εμάς και τις οικογένειές» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

