Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός: Το κανάλι και η ώρα του αγώνα της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την διαβολοβδομάδα με μία δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι “πράσινοι” φιλοξενούνται από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία την Τρίτη (20/1) ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό. Το ματς έχει προγραμματιστεί για τις 21:05 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνε την 15η νίκη του στην διοργάνωση ερχόμενος από μία εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Μπασκόνια. Το “τριφύλλι” θα στερηθεί της παρουσία του Κέντρικ Ναν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, ενώ εκτός παραμένει ο Ντίνος Μήτογλου.