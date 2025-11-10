Για πρώτη φορά στην Εθνική ο Ανδρέας Τεττέη- Κλήθηκε μετά τον τραυματισμό του Ιωαννίδη

Μία σπουδαία στιγμή βίωσε ο Ανδρέας Τετέη που κλήθηκε στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά στη καριέρα του εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Κηφισιά.

Με τον Φώτη Ιωαννίδη εκτός, ο Τετέι είδε το όνομα του ανάμεσα στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα τελευταία ματς της “γαλανόλευκης” στα προκριματικά του Μουντιάλ 2025.

Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, που από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, επιβραβεύτηκε έτσι από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εξαιρετική σεζόν που διανύει με 6 γκολ και 4 ασίστ σε 12 αναμετρήσεις. Παράλληλα, ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε και τον Τάσο Μπακασέτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Σήμερα (10.11.2025) θα ξεκαθαρίσει και η συμμετοχή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.

Ανάρτηση όλο περηφάνεια από την Κηφισιά

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση της έστειλε το μήνυμα της για την παρθενική κλήση του Έλληνα φορ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κάνοντας λόγο για επιβράβευση της σκληρή δουλειάς του που οδήγησαν σε αυτή τη δικαίωση.

“Απίστευτη τιμή και πραγματική ευλογία να σε επιλέγει η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σκληρή δουλειά και πάθος – όλα οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή.

Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα! Συγχαρητήρια, Ανδρέα!” αναφέρει η Κηφισιά στην ανάρτησή της.