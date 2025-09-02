Γαλλία – Πολωνία 83-76: Της έσπασε το αήττητο

Η Γαλλία επικράτησε 83-76 της Πολωνίας για την 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025 που διεξάγεται στο Κατοβίτσε.

Με αυτή τη νίκη η Γαλλία επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ήττα από το Ισραήλ και ανέβηκε στο 3-1, ενώ έβαλε τέλος στο αήττητο της Πολωνίας, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται στο 3-1 και η τελική κατάταξη στον όμιλο θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.