Φρικτό θάνατο για αθλητή του χόκεϊ όταν κατά τη διάρκεια αγώνα το παγοπέδιλο αντιπάλου τον “βρήκε” στο λαιμό με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Νεκρός είναι ο 29χρονος Άνταμ Τζόνσον μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στον αγώνα της Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς.

Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν ήταν πράγματικά τρομακτικές με το παγοδρόμιο να γεμίζει με αίματα.

Συναθλητές, αντίπαλοι και φίλαθλοι παρακολουθούσαν με «κομμένη την ανάσα».

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

Αμέσως έτρεξαν οι γιατροί προκειμένου να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ωστόσο δεν κατάφεραν να τον σώσουν και μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q