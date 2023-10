Εντείνονται οι φόβοι για νέο μεγάλο “χτύπημα” του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι οι Αρχές του Ισραήλ ζήτησαν να εκκενωθεί αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες, τόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και η Ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία διεμήνυσαν ότι ο πόλεμος έχει μπει στην νέα δεύτερη φάση του.

Αυτό σημαίνει περισσότερες χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στην Γάζα για την εξουδετέρωση στόχων της Χαμάς.

«Οι άμαχοι στη βόρεια Γάζα, στην πόλη της Γάζας θα πρέπει προσωρινά να μετακινηθούν νότια της Γάζας σε μια ασφαλέστερη περιοχή», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του IDF το πρωί της Κυριακής.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No