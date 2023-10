Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση για τον ξαφνικό θάνατο του Matthew Perry. Ο ηθοποιός και παραγωγός ο οποίος έγινε διάσημος από τον ρόλο του Chandler Bing στη θρυλική σειρά «Τα φιλαράκια» («Friends»), πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Los Angeles Times αναφέρει πως η αστυνομία τον βρήκε μέσα σε μπανιέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας και πληροφορίες του TMZ, που ήταν το πρώτο μέσο που αναφέρθηκε στον θάνατό του.

Matthew Perry: Η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram πριν από 6 μέρες

Ο Matthew Perry ταυτίστηκε με τη σειρά «Φιλαράκια» που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004).

Μακριά από τα φώτα και τις κάμερες, ο ηθοποιός έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Κατά τον TMZ, δεν εντοπίστηκαν ουσίες στο σπίτι του από τους αστυνομικούς.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Matthew Perry προκάλεσε εντύπωση όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος «κάθε βράδυ» στα γυρίσματα της σειράς.

Ο Matthew Perry είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ).

