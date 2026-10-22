Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι έξι κατηγορούμενοι για τους στημένους αγώνες μπάσκετ – Για “σκευωρία” κάνει λόγο ο Λιόλιος

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν πήραν οι έξι κατηγορούμενοι για τους στημένους αγώνες του ελληνικού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, προθεσμία για το μεσημέρι της Παρασκευής στη 13:00 πήρε ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί θα απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

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Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης θα απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).

Ο Βαγγέλης Λιόλιος κάνει λόγο για σκευωρία, ενώ έχει υποβάλει μήνυση από το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι μάρτυρας που τον έχει καταγγείλει και θεωρείται μάρτυρας – κλειδί στην υπόθεση.

Όσον αφορά τα μηνύματα, υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο ένα με το οποίο φέρεται να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί.

Από την πλευρά του, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου υποστήριξε ότι μπορεί να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν σπίτι του, προσκομίζοντας παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ο δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη, Νίκος Γαλάνης, σημείωσε ότι «ο εντολέας δηλώνει με κάθε τρόπο, κάθετα και οριζόντια, την αθωότητά του και τη μη εμπλοκή του σε οποιαδήποτε υπόθεση, η οποία έχει να κάνει είτε με δωροδοκία είτε με επηρεασμό άλλων παραγόντων στον χώρο του αθλητισμού».