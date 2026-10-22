Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι έξι κατηγορούμενοι για τους στημένους αγώνες μπάσκετ – Για “σκευωρία” κάνει λόγο ο Λιόλιος
Τι υποστήριξαν Παπαπέτρου και Πηλοΐδης
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν πήραν οι έξι κατηγορούμενοι για τους στημένους αγώνες του ελληνικού μπάσκετ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, προθεσμία για το μεσημέρι της Παρασκευής στη 13:00 πήρε ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί θα απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.
Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης θα απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).
Ο Βαγγέλης Λιόλιος κάνει λόγο για σκευωρία, ενώ έχει υποβάλει μήνυση από το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι μάρτυρας που τον έχει καταγγείλει και θεωρείται μάρτυρας – κλειδί στην υπόθεση.
Όσον αφορά τα μηνύματα, υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο ένα με το οποίο φέρεται να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί.
Από την πλευρά του, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου υποστήριξε ότι μπορεί να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν σπίτι του, προσκομίζοντας παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες.
Ο δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη, Νίκος Γαλάνης, σημείωσε ότι «ο εντολέας δηλώνει με κάθε τρόπο, κάθετα και οριζόντια, την αθωότητά του και τη μη εμπλοκή του σε οποιαδήποτε υπόθεση, η οποία έχει να κάνει είτε με δωροδοκία είτε με επηρεασμό άλλων παραγόντων στον χώρο του αθλητισμού».
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