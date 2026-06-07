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Διακόπηκε το Grand Prix της F1 στο Μονακό – Έξαλλος ο Λεκλέρ μετά την αποχώρηση του (Βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες

Διακόπηκε το Grand Prix της F1 στο Μονακό – Έξαλλος ο Λεκλέρ μετά την αποχώρηση του (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Κόκκινη σημαία υψώθηκε κατά τη διάρκεια του Grand Prix της F1 του Μονακό το απόγευμα της Κυριακής 7/6.

Συγκεκριμένα, μετά τις αποχωρήσεις των Φερστάπεν και Νόρις, τράκαρε και ο Σαρλς Λεκλέρ όταν έφυγε στις μπαριέρες.

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Μάλιστα, ο Γάλλος πιλότος ήταν έξαλλος με το team της Ferrari καθώς τον είχαν καλέσει για pit-stop.

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