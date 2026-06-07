Διακόπηκε το Grand Prix της F1 στο Μονακό – Έξαλλος ο Λεκλέρ μετά την αποχώρηση του (Βίντεο)
Συγκλονιστικές εικόνες
Κόκκινη σημαία υψώθηκε κατά τη διάρκεια του Grand Prix της F1 του Μονακό το απόγευμα της Κυριακής 7/6.
Συγκεκριμένα, μετά τις αποχωρήσεις των Φερστάπεν και Νόρις, τράκαρε και ο Σαρλς Λεκλέρ όταν έφυγε στις μπαριέρες.
Μάλιστα, ο Γάλλος πιλότος ήταν έξαλλος με το team της Ferrari καθώς τον είχαν καλέσει για pit-stop.
Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
πηγή στην Google
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