Formula 1: Ο νεαρός Αντονέλι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη Σουζούκα

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 συνεχίστηκε με τον τρίτο αγώνα της σεζόν, το Grand Prix Ιαπωνίας, στην εμβληματική πίστα της Σουζούκα. Εκεί, το αστέρι του Κίμι Αντονέλι φάνηκε πιο λαμπερό από ποτέ: ο νεαρός Ιταλός της Mercedes κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και έγινε ο νεότερος σε ηλικία οδηγός που βρίσκεται επικεφαλής της βαθμολογίας στην ιστορία της F1.

Η εκκίνηση για τον Αντονέλι δεν ήταν καθόλου ιδανική, καθώς από την pole position βρέθηκε στην 6η θέση στον πρώτο γύρο. Παρόλα αυτά, με συνδυασμό ταχύτητας και τύχης, ανέκτησε την πρωτοπορία μετά την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας (SC), που ενεργοποιήθηκε μετά τη σφοδρή πρόσκρουση του Όλι Μπέρμαν στις μπαριέρες στον 22ο γύρο, και κράτησε τη θέση μέχρι την καρό σημαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μάχη για το βάθρο πίσω από τον Αντονέλι ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, ουσιαστικά στον πρώτο ολοκληρωμένο αγώνα της χρονιάς του, καθώς στα δύο προηγούμενα GP δεν είχε καταφέρει να κάνει ούτε έναν γύρο. Ο Αυστραλός οδήγησε τη McLaren στο όριο, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητά του, και χωρίς την παρέμβαση του SC θα μπορούσε ακόμη και να διεκδικήσει τη νίκη.

Η 3η θέση ξεκίνησε ως μονομαχία ανάμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λούις Χάμιλτον. Ο Λεκλέρ κατάφερε να προσπεράσει τον Χάμιλτον μετά την είσοδο του SC και να την κρατήσει προσωρινά, αλλά προς το τέλος του αγώνα ο Τζορτζ Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη για το βάθρο. Τελικά, ο Μονεγάσκος της Ferrari πάλεψε σκληρά για να κρατήσει πίσω του τη γρηγορότερη Mercedes, καταφέρνοντας να αντισταθεί για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.